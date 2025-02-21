Виявлено загрозу ракетного удару з півдня - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичних ракет з південного напрямку. В деяких областях оголошено повітряну тривогу, населення просять прямувати в укриття.
Існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про загрозу використання балістичних ракет з південного напрямку.
У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають негайно пройти до укриттів.
Повітряні Сили виявили рух ворожих дронів над Україною21.02.25, 02:49 • 127840 переглядiв