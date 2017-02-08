Ограничение движения сняли на двух дорогах в Хмельницкой и Винницкой областях

"С 9:30 08.02.2017 г. снято ограничение движения по автомобильной дороге Н-03 Житомир-Черновцы в Хмельницкой области и на автодороге Р-08 Немиров - Япиль, участок 35-115 км, в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничили в Черкасской, Волынской, Винницкой, Закарпатской и Хмельницкой областях.