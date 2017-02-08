Обмеження руху зняли на двох дорогах у Хмельницькій та Вінницькій областях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На автомобільних дорогах Н-03 у Хмельницькій області та Р-08 у Вінницькій області зняли обмеження руху. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору", передає УНН.
“З 9:30 08.02.2017 р. знято обмеження руху по автомобільній дорозі Н-03 Житомир-Чернівці у Хмельницькій області та на автодорозі Р-08 Немирів — Япіль, ділянка 35-115 км, у Вінницькій області”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту обмежили у Черкаській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.