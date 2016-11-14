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15 марта, 19:03 • 110186 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128917 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122078 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107876 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103037 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99033 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ограничение движения транспорта в Житомирской области отменили - Укравтодор

Ограничение движения транспорта в Житомирской области отменили - Укравтодор

Киев • УНН

 • 7194 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ограничение движения транспорта на дорогах Житомирской области отменили. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook, передает УНН.

"Житомирская область: все ограничения движения сняли. Движение по дорогам общего пользования обеспечили на 100%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным столичных властей, основные магистрали и мосты Киева очищены от снега.

Из-за снегопада городские власти решили перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды. В расчистке снега задействованы более 300 единиц техники и 40 бригад коммунальщиков.

В КГГА заверили, что запрет на въезд в столицу грузовиков продлится минимум 3-5 часов.

Напомним, из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.

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