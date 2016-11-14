Ограничение движения транспорта в Житомирской области отменили - Укравтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ограничение движения транспорта на дорогах Житомирской области отменили. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook, передает УНН.
"Житомирская область: все ограничения движения сняли. Движение по дорогам общего пользования обеспечили на 100%", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным столичных властей, основные магистрали и мосты Киева очищены от снега.
Из-за снегопада городские власти решили перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды. В расчистке снега задействованы более 300 единиц техники и 40 бригад коммунальщиков.
В КГГА заверили, что запрет на въезд в столицу грузовиков продлится минимум 3-5 часов.
Напомним, из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.