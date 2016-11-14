Обмеження руху транспорту на Житомирщині скасовано - Укравтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обмеження руху транспорту на дорогах Житомирщини скасовано. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору у Facebook, передає УНН.
"Житомирська область: усі обмеження руху зняті. Рух дорогами загального користування забезпечено на 100%", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними столичної влади, основні магістралі і мости Києва очищені від снігу.
Через снігопад міська влада вирішила перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту. Наразі триває ліквідація наслідків негоди. У розчистці снігу задіяно понад 300 одиниць техніки та 40 бригад комунальників.
У КМДА запевнили, що заборона на в’їзд до столиці вантажівок триватиме щонайменше три-п’ять годин.
Нагадаємо, через негоду в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими.