Облигации Украины взлетели после заявлений Трампа о войне на фоне его победы - Bloomberg

Долларовые облигации Украины подскочили, на фоне того, как обещания Дональда Трампа ускорить прекращение войны с россией оказались в центре внимания после его переизбрания на пост президента США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как указывает издание, ВВП-варранты страны, своего рода долговые ценные бумаги с выплатами, привязанными к экономическому росту, торговались выше 73,6 центов за доллар, что является самым высоким уровнем с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году, когда ценные бумаги упали менее чем до 15 центов.

Управляющие фондами уже покупали долларовые облигации Украины в последние недели, поскольку президентство Трампа начало казаться более вероятным. Согласно данным, собранным Bloomberg, в среду облигации были одними из лучших на развивающихся рынках по процентному росту по состоянию на 11:14 утра в Лондоне. Украинские облигации 1,75% с погашением в 2035 году выросли на 1,7 цента на доллар до 47,2 цента.

"Облигации отражают вероятность того, что война может закончиться раньше, а не фокусируются на том, как будет выглядеть эта сделка", - сказал Тис Лоу, управляющий портфелем в Ninety One UK Ltd.

Прибыль от украинских облигаций выделялась среди развивающихся рынков, где валюты и акции в основном распродавались из-за перспективы того, что Трамп может ввести карательные пошлины на торговлю. Больше всего пострадали восточноевропейские валюты, а форинт торговался на самом низком уровне с конца 2022 года.

Дополнение

Как пишет издание, в июле путин заявил, что россия серьезно относится к заявлениям Трампа о том, что тот имеет предложения по быстрому прекращению войны.

Однако, по данным украинской инвестиционной компании Dragon Capital, оставалось непонятным, какие немедленные рычаги влияния Трамп будет использовать против россии, чтобы заставить ее прекратить наступление. "Поэтому достижение настоящего прекращения огня может оказаться более длительным процессом, чем ожидалось", - говорится в заявлении.