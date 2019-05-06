Облэнерго Суркисов попало в ТОП-100 крупнейших налоговых должников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Журнал "Бизнес Цензор" опубликовал рейтинг 100 крупнейших налоговых должников Украины, передает УНН.
Первое место в рейтинге занимает нефтедобывающая компания "Укранафта", которая должна бюджету 15,5 млрд грн налогов.
Второе место в рейтинге занимает ООО "ПАРКОМ ТРАНС" с налоговым долгом в размере 2 млрд грн, третье - ЧП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" (1,8 млрд грн).
На 13 месте в рейтинге расположилась компания "Запорожьеоблэнерго", которая должна бюджету 578 млн грн налогов.
Замыкает ТОП-100 крупнейших налоговых должников Украины ЧП "Уэрленд ТРЕЙДИНГ" с налоговым долгом в размере 138 млн грн.
Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, 60,2% акций ПАО “Запорожьеоблэнерго” принадлежит государству.
По данным же СМИ, миноритарный пакет акций “Запорожьеоблэнерго” принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркисам и Константину Григоришину.
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"Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве о хищениях в энергетике, которое с 2015 года расследует НАБУ.
Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" объемом более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосети", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, нардепом и главой фракции БПП Кононенко, Суркисами и другими лицами.
Ранее в НАБУ сообщили, что вызвали Кононенко и Суркисов на допросы. Позже в Бюро уточнили, что уже подготовили подозрения лицам, которые фигурировали в журналистском расследовании программы "Схемы".