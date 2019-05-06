Обленерго Суркісів потрапило в ТОП-100 найбільших податкових боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Журнал "Бізнес Цензор" опублікував рейтинг 100 найбільших податкових боржників України, передає УНН.
Перше місце в рейтингу займає нафтовидобувна компанія "Укранафта", яка заборгувала бюджету 15,5 млрд грн податків.
Друге місце в рейтингу займає ТОВ "ПАРКОМ ТРАНС" з податковим боргом в розмірі 2 млрд грн, третє - ПП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" (1,8 млрд грн).
На 13 місці в рейтингу розташувалася компанія "Запоріжжяобленерго", яка заборгувала бюджету 578 млн грн податків.
Замикає ТОП-100 найбільших податкових боржників України ПП "Ворленд ТРЕЙДИНГ" з податковим боргом в розмірі 138 млн грн.
Нагадаємо, за даними Національного антикорупційного бюро України, 60,2% акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" належить державі.
За даними ж ЗМІ, міноритарний пакет акцій "Запоріжжяобленерго" належить братам Ігорю та Григорію Суркісам і Костянтину Григоришину.
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"Запоріжжяобленерго" фігурує в кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, яке з 2015 року розслідує НАБУ.
Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.
Але мова йде не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем в тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, нардепом і головою фракції БПП Кононенком, Суркісами та іншими особами.
Раніше в НАБУ повідомили, що викликали Кононенка і Суркісів на допити. Пізніше в Бюро уточнили, що вже підготували підозри особам, які фігурували в журналістському розслідуванні програми "Схеми".