Обещания России не гарантируют поставки газа через Украину - Болтон

“Мы с премьер-министром (Владимиром Гройсманом — ред.) провели очень интересную дискуссию о энергетике, и о роли, которую в этом вопросе играет Украина, о том, что мы можем сделать в будущем. Один из моментов, который отмечал президент Трамп, когда говорил о своей обеспокоенности по проекту „Северный поток-2“, это не только его экономическая значимость для Европы — Западной, Центральной и Восточной, не только его экономическая значимость в плане зависимости от России из-за поставки природного газа и нефти, но и его стратегическое значение... Это — одно из беспокойств Дональда Трампа: почему вы, Европа, добровольно еще больше привязываете себя к российским энергопоставщиков?”, — подчеркнул он.

По словам помощника президента США, альтернативный вариант для Украины и других стран мира — это находить другие источники и ресурсы природного газа.

“Это вопрос политики правительства Украины, чтобы искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не иметь зависимости от России. В частности, если „Северный поток-2“ будет проведен, тогда Украина останется в рискованной ситуации, потому что даже если Россия обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа”, — сказал Болтон.

Как сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта “Северный поток-2”, их могут применить в течение нескольких недель.