Обіцянки Росії не гарантують постачання газу через Україну - Болтон

“Ми з прем’єр-міністром (Володимиром Гройсманом — ред.) мали дуже цікаву дискусію щодо енергетики, і про роль, яку в цьому питанні грає Україна, про те, що ми можемо зробити у майбутньому. Один з моментів, на якому наголошував президент Трамп, коли говорив про своє занепокоєння щодо проекту „Північний потік-2“, це не лише його економічна значущість для Європи — Західної, Центральної та Східної, не лише його економічна значимість у плані залежності від Росії через постачання природного газу і нафти, але і його стратегічне значення... Це — одне з занепокоєнь, яке має Дональд Трамп: чому ви, Європо, добровільно ще більше прив’язуєте себе до російських енергопостачальників?”, — наголосив він.

За словами помічника президента США, альтернативний варіант для України та інших країн світу — це знаходити інші джерела та ресурси природного газу.

“Це питання політики уряду України, щоб шукати альтернативні енергоресурси, щоб не мати залежності від Росії. Зокрема, якщо „Північний потік-2“ буде проведений, тоді Україна залишиться в ризикованій ситуації, тому що навіть якщо Росія зобов’яжеться, не буде постачати достатні обсяги газу”, — сказав Болтон.

Як повідомляв УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над пакетом санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації проекту “Північний потік-2”, їх можуть застосувати протягом декількох тижнів.