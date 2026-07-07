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Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривен

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Правоохранители расследуют завладение бюджетными средствами во время закупки БПЛА на почти 7 млрд грн. Обыски прошли у производителя Vyriy Industries и дома у его директора.

Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривен

Правоохранителями расследуется завладение бюджетными средствами во время закупки БПЛА на почти 7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"В рамках уголовного производства правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами во время выполнения государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов для нужд сектора безопасности и обороны Украины.

По данным следствия, в 2025 году одно из Обществ заключило с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" государственные контракты на поставку БПЛА различных типов и модификаций на общую сумму 6,95 млрд грн", - говорится в сообщении. 

По информации УНН, речь идет о производителе Vyriy Industries. В этой компании, а также в жилище директора Алексея Бабенко сегодня, 6 июля, прошли обыски. Досудебное расследование осуществляется ГБР.

ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries07.07.26, 15:46 • 23762 просмотра

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, следствие проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников. Речь идет о возможном необоснованном увеличении производственной себестоимости, административных и других расходов, которые влияли на конечную цену продукции, закупаемой за бюджетные средства.

"По предварительным данным, для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности", - сообщили в ОГП. 

Кроме того, отдельно проверяются финансовые операции в пользу ряда ФЛП с признаками фиктивности. Во время допросов десять таких лиц сообщили, что фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а документы для регистрации предоставили за денежное вознаграждение.

В Офисе Генпрокурора отметили, что во время проведенных обысков по адресам проживания отдельных руководителей ФЛП, которые выполняли многомиллионные контракты, установлено, что их образ и стиль жизни не свидетельствуют о наличии какого-либо состояния и доходов. 

Общая сумма таких сомнительных операций, по данным следствия, составляет более 197 млн грн. Следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для дальнейшего вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Также, в ходе проведения обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности, обнаружены значительные объемы наличных, не учтенных в первичной финансовой отчетности, что может свидетельствовать об использовании схем уклонения от уплаты налогов и вывода безналичных средств на счета подконтрольных субъектов хозяйствования для их дальнейшей легализации", - сообщили в Офисе Генпрокурора. 

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, назначаются необходимые экспертизы, анализируется финансово-хозяйственная документация. По их результатам будет решен вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении.

Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы28.05.26, 12:44 • 15880 просмотров

Юлия Мельник

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