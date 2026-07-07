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ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries

Киев • УНН

 • 20004 просмотра

Сотрудники ГБР обыскивают компанию Vyriy Industries по подозрению в искусственном завышении стоимости беспилотников для государства. Компания заявляет о скоординированной информационной кампании против нее.

ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries

Во вторник, 7 июля, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в компании по производству дронов Vyriy Industries. Следователи проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Детали

Следователи ГБР проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам. По предварительной версии следствия, цена дронов могла увеличиваться из-за необоснованного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. Именно эти обстоятельства, по словам собеседника, стали основанием для проведения следственных действий

- сообщили в пресс-службе ГБР.

В компании заявили, что накануне против компании и директора Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания, в частности появились публикации с манипулятивными и неподтвержденными обвинениями в адрес компании и ее руководителя.

Сегодня правоохранительные органы проводят обыски в компании. Vyriy Industries сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства

- заявили в компании.

В компании добавили, что более подробную информацию предоставят позже.

Напомним

В ведущей академии Минобороны Украины задержали российского "крота", который пытался "слить" врагу информацию о новейших разработках украинских дронов.

Павел Башинский

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