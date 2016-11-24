Обсуждение механизма приостановления "безвиза" находится на финишной прямой - представительство ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Обсуждение вопроса о приостановлении безвизового режима в Евросоюзе находится на финишной прямой. Об этом сказал в эфире "112 Украина" в Брюсселе пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик, передает УНН.
"На прошлой неделе было принято решение на уровне постоянных представителей ЕС, что Украина получит безвизовый режим с первого дня, когда заработает механизм приостановления безвизового режима для стран, имеющих безвизовый режим", - сказал он.
По словам Д.Стулика, обсуждение вопроса о приостановлении безвизового режима находится "на финишной прямой" между представителями Европарламента и представителями стран-членов ЕС.