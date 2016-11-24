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Обговорення механізму призупинення "безвізу" перебуває на фінішній прямій – представництво ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Обговорення питання щодо призупинення безвізового режиму у Євросоюзі перебуває на фінішній прямій. Про це сказав в ефірі "112 Україна" у Брюсселі прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік, передає УНН.

Обговорення механізму призупинення "безвізу" перебуває на фінішній прямій – представництво ЄС

“Минулого тижня було прийнято рішення на рівні постійних представників ЄС, що Україна отримає безвізовий режим з першого дня, коли запрацює механізм призупинення безвізового режиму для країн, які мають безвізовий режим”, — сказав він.

За словами Д.Стуліка, обговорення питання щодо призупинення безвізового режиму перебуває “на фінішній прямій” між представниками Європарламенту і представниками країнами-членами ЄС.

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