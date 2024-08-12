Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Дело о мошенничестве под видом инвестирования в криптовалюту передано в суд: отвечать будут 10 человек, которые обещая прибыль в 2-3%, получали деньги и прекращали общение с инвесторами.

Пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал столичной прокуратуры.

Детали

Подозреваемые в преступной организации, которые размещали предложения получить прибыль благодаря криптовалюте и, получив деньги, прекращали связь с вкладчиками, - будут отвечать перед судом.

В суд обвинительный акт в отношении 10 участников преступной организации по факту организации мошеннической схемы, связанной с незаконным завладением криптовалютой (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины) - передает прокуратура Киева.

Справка

Незаконную схему организовали трое мужчин из Житомирской области. К преступной организации они также привлекли своих друзей, которые жили в разных регионах Украины. Участники группы размещали в чатах социальной сети Telegram объявления с предложениями получить прибыль благодаря размещению криптовалюты на криптобиржах.

Инвесторов убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники уверяли, что вложенная сумма вернется с прибылью в 2-3 %.

Для того, чтобы заставить клиентов перечислять как можно большие суммы, организаторы схемы сначала выплачивали обещанные проценты, чтобы установить доверие и показать, что схема работает. Впоследствии криптомошенники прекращали связь с так называемым инвестором.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что общая стоимость криптовалют упала на $367 млрд из-за падения биткоина на 15% и эфира на 22% за 24 часа. Распродажа совпала с более широким падением на фондовых рынках из-за опасений рецессии.