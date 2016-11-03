Обама продлил еще на год действие санкций США в отношении Ирана

Об этом говорится в письменном сообщении, направленном от имени Б.Обамы руководству Конгресса США. В сообщении Б.Обама указал, что решил оставить "в силе исполнительный указ номер 12170 от 14 ноября 1979 года, в котором объявлялось чрезвычайное положение в связи с исключительной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, созданной ситуацией в Иране" .

Отметим, что срок действия данных рестрикций, или "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного Вашингтоном почти 37 лет назад, снова продлен на год.

Как сообщал УНН, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с презрением высказался о предвыборной кампании в США.