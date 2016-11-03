Обама продовжив ще на рік дію санкцій США щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Барак Обама прийняв рішення вкотре продовжити режим односторонніх американських санкцій відносно Ірану, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про це йдеться в письмовому повідомленні, направленому від імені Б.Обами керівництву Конгресу США. У повідомленні Б.Обама вказав, що вирішив залишити “в силі виконавчий указ номер 12170 від 14 листопада 1979 року, в якому оголошувалося надзвичайний стан у зв’язку з винятковою загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки США, створеної ситуацією в Ірані”.
Зазначимо, що термін дії даних рестрикцій, або “надзвичайного стану” у відносинах з Іраном, оголошеного Вашингтоном майже 37 років тому, знову продовжений на рік.
Як повідомляв УНН, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зі зневагою висловився про передвиборчу кампанію в США.