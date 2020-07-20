ОАЭ стали первой арабской страной, отправивший свой космический аппарат: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ “Аль-Амаль” (“Надежда”) отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима. Трансляция запуска ракеты велась в Twitter первой марсианской миссии Hope Mars Mission, информирует УНН.
Запуск состоялся в запланированное время — 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 по киевскому времени).
Как сообщает Associated Press, отправка зонда “Аль-Амаль” должна была состояться 15 июля, однако была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в Японии больше недели шли ливневые дожди, в результате чего на юго-запад страны обрушились оползнии возникли подтопления.
Космический зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами, уточняет BBC.
Зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты. Ожидается, что он достигнет Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ будут отмечать 50 лет со дня основания государства.
Прямой эфир из Японии на YouTube:
Прямой эфир на официальном аккаунте миссии (просмотр при переходе на Twitter — ред.):
البث المباشر لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مسبار الأمل https://t.co/AUd8hT9SKl— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020