ОАЕ стала першою арабською країною, яка відправила власний космічний апарат: відео

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Японська ракета-носій H-IIA з космічним зондом ОАЕ “Аль-Амаль” (“Надія”) вирушила на Марс з космодрому на острові Танегасіма. Трансляція запуску ракети велася в Twitter першої марсіанської місії Hope Mars Mission, інформує УНН.

Запуск відбувся в запланований час — 20 липня о 1:58 за часом ОАЕ (00:58 за київським часом).

Як повідомляє Associated Press, відправка зонду “Аль-Амаль” повинна була відбутися 15 липня, проте була відкладена через несприятливі погодні умови. Зокрема, в Японії понад тиждень йшли зливи, в результаті чого на південний захід країни обрушилися зсуви, виникли підтоплення.

Космічний зонд був розроблений і сконструйований арабськими вченими і інженерами. Він оснащений двома сонячними батареями, багатоканальної камерою з високою роздільною здатністю, а також інфрачервоними і ультрафіолетовими спектрометрами, уточнює BBC.

Зонд буде вивчати верхні шари атмосфери Марса, а також стежити за зміною клімату, здійснюючи польоти навколо планети. Очікується, що він досягне Марса в лютому 2021 року, коли ОАЕ відзначатимуть 50 років з дня заснування держави.

Прямий ефір з Японії на YouTube:

Прямий ефір на офіційному акаунті місії (перегляд при переході на Twitter — ред.):

البث المباشر لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ, مسبار الأمل https://t.co/AUd8hT9SKl

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

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