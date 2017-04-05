Е.Зеркаль: поправка от группы евродепутатов не помешает предоставлению Украине "безвиза"

"Мы с Марией Ионовой встретились с другой Марией. Мария Габриэль - докладчик Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел по вопросу либерализации визового режима для Украины и настоящий друг Украины. Мария Габриэль уверена, что процесс подготовки к дебатам и голосования за либерализацию визового режима для граждан Украины происходит в плановом порядке. Она ожидает, что безвиз получит необходимую поддержку европарламентариев во время дебатов 5 апреля и соответствующего голосования 6 апреля 2017", - отметила Е.Зеркаль.

По ее словам, в украинских СМИ широко распространяется новость о том, что маленькая политическая группа Европарламента "Европа свободы и прямой демократии", которую возглавляет британский евроскептик Найджел Фарадж, внесла законодательное предложение относительно непредоставления Украине безвизового режима.

"Пропаганда и негативные новости распространяются быстро, но это не повредит процессу принятия Европейским парламентом долгожданного решения, несмотря на то, что так называемое "росссийское лобби" всеми возможными средствами пытается создать негативную атмосферу вокруг близких перспектив введения безвизового режима для Украины. Я уверена, так же как и Мария Габриэль, что решение будет положительным и никаких перспектив поддержки Европарламентом "русской" поправки нет", - подчеркнула она.

Отметим, 4 апреля депутаты Европарламента от правоконсервативной фракции "Европа за свободу и прямую демократию" зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции о безвизовом режиме для Украины.

Как сообщал УНН, Европарламент сегодня, 5 апреля, запланировал дебаты по "безвизу" Украине.