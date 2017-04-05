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О.Зеркаль: поправка від групи євродепутатів не нашкодить наданню Україні "безвізу"

О.Зеркаль: поправка від групи євродепутатів не нашкодить наданню Україні "безвізу"

Київ • УНН

 • 12434 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Зареєстрована групою правоконсервативних депутатів в Європарламенті поправка не зашкодить процесу ухвалення ЄП рішення про надання "безвізу" Україні. Про це в Facebook написала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

“Ми з Марією Іоновою зустрілися з іншою Марією. Марія Габріель — доповідач Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з питання лібералізації візового режиму для України і справжній друг України. Марія Габріель впевнена, що процес підготовки до дебатів та голосування за лібералізацію візового режиму для громадян України відбувається в плановому порядку. Вона очікує, що безвіз отримає необхідну підтримку європарламентарів під час дебатів 5 квітня та відповідного голосування 6 квітня 2017 року”, — зазначила О.Зеркаль.

За її словами, в українських ЗМІ широко розповсюджується новина про те, що найменша політична група Європарламенту “Європа свободи та прямої демократії”, яку очолює британський євроскептик Найджел Фарадж, внесла законодавчу пропозицію щодо ненадання Україні безвізового режиму.

“Пропаганда та негативні новини розповсюджуються швидко, але це не зашкодить процесу ухвалення Європейським Парламентом довгоочікуваного рішення, незважаючи на те, що так зване "російське лобі" усіма можливими засобами намагається створити негативну атмосферу навколо близьких перспектив запровадження безвізового режиму для України. Я впевнена, так само як і Марія Габріель, що рішення буде позитивним і жодних перспектив підтримки Європарламентом "російської" поправки немає”, — наголосила вона.

Зазначимо, 4 квітня депутати Європарламенту від правоконсервативною фракції “Європа за свободу і пряму демократію” зареєстрували поправку, яка може заблокувати прийняття резолюції щодо безвізового режиму для України.

Як повідомляв УНН, Європарламент сьогодні, 5 квітня, запланував дебати щодо "безвізу" Україні.

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