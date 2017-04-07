А.Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54510 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105655 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162720 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118388 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113559 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104961 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155483 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

Киев  •  УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником Российской Федерации Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Об этом он сказал во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБОУ.

Также отмечается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессии РФ против Украины. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформирования сектора безопасности и обороны Украины и его перехода на стандарты НАТО.

Собеседники определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в частности в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.

Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.

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