А.Турчинов считает ракетную атаку США в Сирии адекватной и своевременной реакцией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником Российской Федерации Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Об этом он сказал во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБОУ.
Также отмечается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессии РФ против Украины. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформирования сектора безопасности и обороны Украины и его перехода на стандарты НАТО.
Собеседники определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в частности в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.