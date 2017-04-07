О.Турчинов вважає ракетну атаку США в Сирії адекватною і своєчасною реакцією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає удар, нанесений крилатими ракетами США по військовому об’єкту в Сирії, адекватною та своєчасною реакцією на застосування союзником Російської Федерації Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного населення. Про це він сказав під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передає УНН з посиланням на прес-служба РНБОУ.
Також зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась через військову агресію РФ проти України. Також співрозмовники приділили окрему увагу питанню взаємодії України з Альянсом, реформування сектору безпеки і оборони України та його переходу на стандарти НАТО.
Співрозмовники визначили низку стратегічних напрямків для співпраці, зокрема в питаннях протидії сучасним гібридним загрозам.
Нагадаємо, рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.