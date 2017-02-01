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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Турчинов проведет несколько совещаний с военным руководством в Авдеевке

А.Турчинов проведет несколько совещаний с военным руководством в Авдеевке

Киев • УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в настоящее время находится в Авдеевке Донецкой области с рабочей поездкой, во время которой проведет проведет несколько совещаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

"Он (Турчинов - ред.) сейчас в Авдеевке", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, у секретаря СНБО запланировано несколько совещаний с военным руководством и с руководством Донецкой военно-гражданской администрации.

Напомним, Авдеевку в последнии дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило   ЕС , США , Великобританию, Канаду , ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.

По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории , где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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