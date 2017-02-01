А.Турчинов проведет несколько совещаний с военным руководством в Авдеевке

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в настоящее время находится в Авдеевке Донецкой области с рабочей поездкой, во время которой проведет проведет несколько совещаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.