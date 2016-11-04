О.Сироид распустила депутатов до 15 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Парламентарии продолжат работу в пленарном режиме согласно календарному плану 15 ноября.
Напомним, Верховная Рада Украины получила представление от Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.