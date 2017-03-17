О.Сыроид должна самостоятельно уйти в отставку - нардеп

"Сейчас, по сообщению главы Верховной Рады, проводится служебное расследование. По результатам этого расследования будет принято решение парламента. Мы действуем абсолютно в правовом поле и ничего делать вне правового поля мы не будем", - сказал А.Тетерук.

При этом народный депутат отметил, что лучшим выходом из ситуации было бы, чтобы О.Сыроид самостоятельно написала заявление и ушла с должности вице-спикера Верховной Рады.

"Мы выразили свою позицию, если, учитывая ее несостоятельность принимать решения в ситуациях, в которых она не понимает, и немедленным закрытием парламента, лучшим выходом было бы для нее уйти с должности совершенно самостоятельно - написать заявление...", - добавил А.Тетерук.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.

Также напомним, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

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Как сообщал УНН, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители, которые принимали участие в инциденте возле Славянска.