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О.Сироїд має самостійно піти у відставку - нардеп

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд повинна написати заяву і піти у відставку з посади. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат України Андрій Тетерук.

"Зараз, за повідомленням голови Верховної Ради, проводиться службове розслідування. За наслідками цього розслідування буде прийнято рішення парламенту. Ми діємо абсолютно у правовому полі і нічого робити поза правовим полем ми не будемо", - сказав А.Тетерук.

При цьому народний депутат зазначив, що найкращим виходом із ситуації було б, щоб О.Сироїд самостійно написала заяву і пішла з посади віце-спікера Верховної Ради.

“Ми висловили свою позицію, якщо, враховуючи її неспроможність приймати рішення в ситуаціях, в яких вона не розуміється, і негайним закриттям парламенту, найкращим виходом було для неї піти з посади геть самостійно — написати заяву...", - додав А.Тетерук.

Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.

Також нагадаємо, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд

Як повідомляв УНН, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов’янська.

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