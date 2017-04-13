А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в совершении ряда преступлений, и его семья получили политическое убежище за рубежом. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.
“Правда, что получили”, — сказал А.Онищенко, отвечая на вопрос правда ли, что он и его семья получили политическое убежище за рубежом.
При этом нардеп отказался называть страну, которая его признала политическим беженцем.
Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.
Как сообщал УНН, 12 апреля Национальное антикоррупционное бюро направило в Генеральную прокуратуру полный пакет документов для начала процедуры экстрадиции из Испании матери народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой.