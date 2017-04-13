А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54401 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105625 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162668 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118365 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113545 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104950 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155462 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом

А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом

Киев  •  УНН

 • 23252 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в совершении ряда преступлений, и его семья получили политическое убежище за рубежом. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.

“Правда, что получили”, — сказал А.Онищенко, отвечая на вопрос правда ли, что он и его семья получили политическое убежище за рубежом.

При этом нардеп отказался называть страну, которая его признала политическим беженцем.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

Как сообщал УНН, 12 апреля Национальное антикоррупционное бюро направило в Генеральную прокуратуру полный пакет документов для начала процедуры экстрадиции из Испании матери народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой.

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