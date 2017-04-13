О.Онищенко отримав політичний притулок за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат Олександр Онищенко, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, та його родина отримали політичний притулок за кордоном. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі УНН.
“Правда, що отримали”, — сказав О.Онищенко, відповідаючи на запитання чи правда, що він та його родина отримали політичний притулок за кордоном.
При цьому нардеп відмовився називати країну, яка його визнала політичним біженцем.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
Як повідомляв УНН, 12 квітня Національне антикорупційне бюро направило до Генеральної прокуратури повний пакет документів для початку процедури екстрадиції з Іспанії матері народного депутата Олександра Онищенка Інеси Кадирової.