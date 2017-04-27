А.Навальный диагностировали химический ожог глаза

"В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня - обезболить сложно, и глаз пылает адским огнем, да еще и не открывается", - написал он.

Также он добавил, что уже возвращается из больницы в офис.

Напомним, российскому оппозиционеру А.Навального плеснули в лицо зеленкой и обожгли глаза.