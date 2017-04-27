А.Навальный диагностировали химический ожог глаза
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному диагностировали химический ожог правого глаза после того, как его облили зеленкой. Об этом опозиционецр написал в своем блоге, передает УНН.
"В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня - обезболить сложно, и глаз пылает адским огнем, да еще и не открывается", - написал он.
Также он добавил, что уже возвращается из больницы в офис.
Напомним, российскому оппозиционеру А.Навального плеснули в лицо зеленкой и обожгли глаза.