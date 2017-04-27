О.Навальному діагностували хімічний опік ока

"У першій міський поставили "хімічний опік правого ока". Досить неприємна фігня - знеболити складно, і очей палає пекельним вогнем, та ще й не відкривається", - написав він.

Також він додав, що вже повертається з лікарні в офіс.

Нагадаємо, російському опозиціонеру О.Навальному хлюпнули в обличчя зеленкою і обпекли око.