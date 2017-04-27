О.Навальному діагностували хімічний опік ока
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російському опозиціонеру Олексію Навальному діагностували хімічний опік правого ока після того, як його облили зеленкою. Про це опозиціонецр написав у своєму блозі, передає УНН.
"У першій міський поставили "хімічний опік правого ока". Досить неприємна фігня - знеболити складно, і очей палає пекельним вогнем, та ще й не відкривається", - написав він.
Також він додав, що вже повертається з лікарні в офіс.
Нагадаємо, російському опозиціонеру О.Навальному хлюпнули в обличчя зеленкою і обпекли око.