А.Лукашенко призвал сохранить ЕС любой ценой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что ЕС нужно сохранить любой ценой, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Я в последнее время категорически высказываюсь за сохранение Европейского Союза ... я - за многополюсный мир, и ЕС - это как раз мощный полюс рядом с Китаем, США ... ЕС - это мощная опора для планеты ... если он исчезнет, то будет беда ", - сказал он", - заявил он.
В этом контексте белорусский лидер признал, что "не воспринимает" националистические движения в странах ЕС и разговоры о возможном выходе отдельных государств из состава сообщества.
"Чего бы не стоило, Европейский союз надо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что эта позиция соответствует и его личным убеждениям, и государственным интересам.
"Чем больше опор, тем устойчивее система, поэтому я сторонник ЕС", - добавил А.Лукашенко.
Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II, скорее всего, одобрит законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, 16 марта .