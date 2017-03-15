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О.Лукашенко закликав зберегти ЄС будь-якою ціною

О.Лукашенко закликав зберегти ЄС будь-якою ціною

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс заявив, що ЄС потрібно зберегти будь-якою ціною, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Я останнім часом категорично висловлююся за збереження Європейського Союзу...я - за багатополюсний світ, і ЄС - це якраз потужний полюс поряд з Китаєм, США... ЄС - це потужна опора для планети...якщо вона зникне, то буде біда", - сказав він", - заявив він.

У цьому контексті білоруський лідер визнав, що "не сприймає" націоналістичні рухи в країнах ЄС і розмови про можливий вихід окремих держав зі складу співтовариства.

"Чого б не коштувало, Європейський союз треба зберегти", - підкреслив він, додавши, що ця позиція відповідає і його особистим переконанням, і державним інтересам.

"Чим більше опор, тим стійкіше система, тому я прихильник ЄС", - додав Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Королева Великобританії Єлизавета II, найімовірніше, схвалить законопроект про запуск процедури Brexit в четвер, 16 березня.

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