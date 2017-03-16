А..Лень провел первый матч после травмы в НБА

Украинский центровой вернулся в строй после травмы бедра и, выйдя в стартовом составе, за 17 минут набрал 6 очков (3/4 двухочковых), отличился 8 подборами (2 в нападении) и сделал 2 перехвата при 2 потерях и 4 фолах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Финикс" А.Леня уступил "Лейкерс" в матче аутсайдеров НБА

Игра украинца не помогла команде из штата Аризона выиграть - 101:107.

Заметим, что предыдущие три поединка А.Лень пропускал.

Добавим, что "Финикс" с 22 победами при 46 поражениях остается на 14 строке Запада. В активе "Кингс" 27 побед и 41 фиаско.