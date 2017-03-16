А..Лень провел первый матч после травмы в НБА

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 22440 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 71905 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112722 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 128033 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128472 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120047 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106773 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107707 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
А..Лень провел первый матч после травмы в НБА

А..Лень провел первый матч после травмы в НБА

Киев  •  УНН

 • 11350 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В матче чемпионата НБА "Финикс Санс" Алексея Леня принимал на своем паркете другого представителя Западной конференции Ассоциации "Сакраменто Кингс", передает УНН.

Украинский центровой вернулся в строй после травмы бедра и, выйдя в стартовом составе, за 17 минут набрал 6 очков (3/4 двухочковых), отличился 8 подборами (2 в нападении) и сделал 2 перехвата при 2 потерях и 4 фолах.

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Игра украинца не помогла команде из штата Аризона выиграть - 101:107.

Заметим, что предыдущие три поединка А.Лень пропускал.

Добавим, что "Финикс" с 22 победами при 46 поражениях остается на 14 строке Запада. В активе "Кингс" 27 побед и 41 фиаско.

Украинские Национальные Новости

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