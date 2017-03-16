О.Лень провів перший матч після травми в НБА

Український центровий повернувся в стрій після травми стегна і, вийшовши в стартовому складі, за 17 хвилин набрав 6 очок (3/4 двоочкових), відзначився 8 підбираннями (2 в нападі) і зробив 2 перехоплення при 2 втратах і 4 фолах.

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Гра українця не допомогла команді зі штату Аризона виграти – 101:107.

Зауважимо, що попередні три поєдинки О.Лень пропускав.

Додамо, що "Фінікс" з 22 перемогами при 46 поразках залишається на 14 рядку Заходу. В активі "Кінгс" 27 звитяг і 41 фіаско.