О.Лень провів перший матч після травми в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У матчі чемпіонату НБА "Фінікс Санс" українця Олексія Леня приймав на власному паркеті іншого представника Західної конференції Асоціації "Сакраменто Кінгс", передає УНН.
Український центровий повернувся в стрій після травми стегна і, вийшовши в стартовому складі, за 17 хвилин набрав 6 очок (3/4 двоочкових), відзначився 8 підбираннями (2 в нападі) і зробив 2 перехоплення при 2 втратах і 4 фолах.
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Гра українця не допомогла команді зі штату Аризона виграти – 101:107.
Зауважимо, що попередні три поєдинки О.Лень пропускав.
Додамо, що "Фінікс" з 22 перемогами при 46 поразках залишається на 14 рядку Заходу. В активі "Кінгс" 27 звитяг і 41 фіаско.