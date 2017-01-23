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А.Лень помог "Финиксу" победить "Нью-Йорк Никс"

А.Лень помог "Финиксу" победить "Нью-Йорк Никс"

Киев • УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Аутсайдер Западной конференции НБА "Финикс Санс" одержал гостевую победу над "Нью-Йорк Никс". Противостояние произошло на арене "Мэдисон-сквер-гарден", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Санс".

Судьбу встречи мог решить трехкратный чемпион Олимпийских игр форвард "Никс" Кармело Энтони, который при счете 105: 107 бросал под завершение поединка трехочковый, но мяч выскочил из кольца.

Украинец Алексей Лень провел на паркете лишь 9:48 минуты в игре за которые успел набрать 4 очка (0/3 двухочковые, 4/4 штрафные), 3 подбора и 1 блок-шот.

Самым лучшим баскетболистом баталии стал К.Энтони - 31 очко, у лидера "Финикса" Девина Букера 26 пунктов.

Напомним, что "Финикс" при 14 победах и 29 поражениях делит с "Далласом" последние места на Западе.

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