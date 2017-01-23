О.Лень допоміг "Фініксу" перемогти "Нью-Йорк Нікс"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Аутсайдер Західної конференції НБА “Фінікс Санс” здобув гостьову перемогу над “Нью-Йорк Нікс”. Протистояння відбулося на арені “Медісон-сквер-гарден”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Санс”.

Долю зустрічі міг вирішити трикратний чемпіон Олімпійських ігор форвард “Нікс” Кармело Ентоні, котрий за рахунку 105:107 кидав під завершення поєдинку триочковий, але м’яч вискочив з кільця.

Українець Олексій Лень провів на паркеті лише 9:48 хвилини у грі за які встиг набрати 4 очки (0/3 двоочкові, 4/4 штрафні), 3 підбирання і 1 блок-шот.

Найрезультативнішим баскетболістом баталії став К.Ентоні — 31 очко, у лідера “Фінікса” Девіна Букера 26 пунктів.

Нагадаємо, що “Фінікс” при 14 перемогах і 29 поразках поділяє із “Далласом” останні місця на Заході.

Українські Національні Новини

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