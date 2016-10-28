А.Кужель задекларировала более 200 тыс. грн доходов и 27 тыс. долл. наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Александра Кужель подала свою электронную декларацию. Ее размещено в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.
Так Кужель имеет в своей собственности квартиру в Киеве площадью 78 кв.м. Ее муж, Кирикилиця Александр имеет в собственности земельный участок в Вышгороде, Киевской области площадью 0,12.
В общей собственности А.Кужель и ее мужа находятся: земельный участок в Вышгороде - 0,06 га, и квартиры в Киеве площадью 42 кв.м. и 49 кв.м., дачный дом площадью 40 кв.м., и жарко место в Киеве 10 кв.м.
Также А.Кужель задекларировала комплект (кольцо, серьги) из драгоценного металла и камней, изделия из драгоценных металлов и камней, сумка от HERMES и швейцарские часы Ulysse Nardin.
Нардепу принадлежит автомобиль Lexus RX-350 2007 г.в. Мужчине Кужель принадлежат авто Toyota Prado 2009 г.в., Mercedes Vito 2009 г. в и Zaz Lanos 2008 г.в.
Заработная плата Кужель в 2015 году составила 78 тыс. 463 грн, пенсия 44 тыс. 751 грн. Кроме того, нардеп получила средства на выполнение депутатских полномочий в размере 80 тыс. 559 грн.
Наличными нардеп сохраняет 27 тыс. долл., ее муж 48 тыс. долл.
Как сообщал УНН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подал электронную декларацию о своих доходах и расходах 2015 года.