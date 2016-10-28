О.Кужель задекларувала понад 200 тис. грн доходів та 27 тис. дол. готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Олександра Кужель подала свою електронну декларацію. Її розміщено в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Так О.Кужель має у своїй власності квартиру у Києві площею 78 кв.м. Її чоловік, Кирикилиця Олександр має у власності земельну ділянку у Вишгороді, Київської області площею 0,12.
У спільній власності О.Кужель та її чоловіка знаходяться: земельна ділянка у Вишгороді - 0,06 га, та квартири в Києві площею 42 кв.м. та 49 кв.м., дачний будинок площею 40 кв.м., та парко місце в Києві 10 кв.м.
Також О.Кужель задекларувала комплект (обручка, сережки) із дорогоцінного металу та каміння, вироби із дорогоцінного металу та камінні, сумка від HERMES та швейцарський годинник Ulysse Nardin.
Нардепу належить автомобіль Lexus RX-350 2007 р.в. Чоловіку О.Кужель належать авто Toyota Prado 2009 р.в., Mercedes Vito 2009 р.в та Zaz Lanos 2008 р.в.
Заробітна плата О.Кужель у 2015 році склала 78 тис. 463 грн, пенсія 44 тис. 751 грн. Крім того, нардеп отримала кошти на виконання депутатських повноважень у розмірі 80 тис. 559 грн.
Готівкою нардеп зберігає 27 тис. дол., її чоловік 48 тис. дол.
Як повідомляв УНН, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука подав електронну декларацію про свої доходи і витрати за 2015 рік.