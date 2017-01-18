А.Караваев помог "Фенербахче" в матче на Кубке Турции

Отметим, что главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат поставил украинца на кубковую игру в стартовом составе.

На 24-й минуте украинец выиграл верховую борьбу и открыл счет в матче.

Сам матч закончился ничьей со счетом 2:2.

Напомним, новичок турецкого "Фенербахче" Александр Караваев отличился результативной передачей в товарищеском поединке против албанского "Партизана".

Как сообщал УНН, главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева.