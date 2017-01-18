А.Караваев помог "Фенербахче" в матче на Кубке Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский полузащитник Александр Караваев помог “Фенербахче” на Кубке Турции в матче против “Генчлербирлиги”, передает УНН со ссылкой на Twitter турецкой команды.
Отметим, что главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат поставил украинца на кубковую игру в стартовом составе.
На 24-й минуте украинец выиграл верховую борьбу и открыл счет в матче.
Сам матч закончился ничьей со счетом 2:2.
Напомним, новичок турецкого "Фенербахче" Александр Караваев отличился результативной передачей в товарищеском поединке против албанского "Партизана".
Как сообщал УНН, главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева.