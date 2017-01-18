О.Караваєв допоміг "Фенербахче" на Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Український півзахисник Олександр Караваєв допоміг “Фенербахче” на Кубку Туреччини в матчі проти “Генчлербірлігі”, передає УНН з посиланням на Twitter турецької команди.
Зазначимо, що головний тренер "Фенербахче" Дік Адвокат вистав українця на кубкову гру у стартовому складі.
На 24-й хвилині українець вигравав верхову боротьбу і відкрив рахунок в матчі.
Сам матч закінчився нічиєю з рахунком 2:2.
Нагагадаємо, новачок турецького "Фенербахче" Олександр Караваєв відзначився результативною передачею у товариському поєдинку проти албанського "Партізані".
Як повідомляв УНН, головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва.