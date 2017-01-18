О.Караваєв допоміг "Фенербахче" на Кубку Туреччини

Зазначимо, що головний тренер "Фенербахче" Дік Адвокат вистав українця на кубкову гру у стартовому складі.

На 24-й хвилині українець вигравав верхову боротьбу і відкрив рахунок в матчі.

Сам матч закінчився нічиєю з рахунком 2:2.

Нагагадаємо, новачок турецького "Фенербахче" Олександр Караваєв відзначився результативною передачею у товариському поєдинку проти албанського "Партізані".

Як повідомляв УНН, головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва.