O Globo: в Рио-де-Жанейро шесть человек были убиты в ходе спецоперации в фавеле "Город Бога"

По его данным, еще три человека получили ранения. Спецоперация правоохранительных органов проводилась для того, чтобы найти и задержать подозреваемых в недавнем убийстве одного из полицейских. По состоянию на 17:00 по местному времени (23:30 по Киеву) она еще не была завершена. По данным военной полиции, правоохранители конфисковали в фавеле две винтовки и четыре пистолета.

Из-за перестрелки между полицией и подозреваемыми в причастности к организованным преступным группировкам, проживающих в Сидаде-ди-Деус, в течение двух часов была полностью перекрыта скоростная магистраль “Желтая линия” (Linha amarela). Она соединяет район Барра-да-Тижука с международным аэропортом имени Антонио Карлоса Жобима (другое название — Галеан). Эта автодорога пересекает сразу несколько районов северной части Рио-де-Жанейро, для которых характерен высокий уровень преступности.

В 2002 году на экраны кинотеатров вышел фильм “Город Бога” бразильских режиссеров Фернанду Мейреллиша и Кати Лунд, посвященный жизни подростков из одноименной фавелы и их взаимоотношениям с представителями местного криминала. Для съемок в картине были набраны непрофессиональные актеры, некоторые из них действительно были жителями Сидаде-ди-Деус. Фильм получил множество кинематографических наград и четыре номинации на премию “Оскар”. Кинокартина широко прославила эту часть бразильского мегаполиса.

Как сообщал УНН, в Сан-Паулу в результате пожара в небоскребе пропали без вести до 45 человек.