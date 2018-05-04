O Globo: в Ріо-де-Жанейро шестеро людей були вбиті в ході спецоперації в фавелі "Місто Бога"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Не менш шести людей були вбиті в четвер під час масштабної поліцейської спецоперації в фавелі Сідаде-ді-Деус (в перекладі з португальської — “Місто Бога”), розташованої в західній частині бразильського міста Ріо-де-Жанейро. Про це повідомив телеканал O Globo, передає УНН.
За його даними, ще три людини отримали поранення. Спецоперація правоохоронних органів проводилася для того, щоб знайти і затримати підозрюваних у недавньому вбивстві одного з поліцейських. Станом на 17:00 за місцевим часом (23:30 за Києвом) вона ще не була завершена. За даними військової поліції, правоохоронці конфіскували у фавелі дві гвинтівки і чотири пістолети.
Через перестрілки між поліцією і підозрюваними в причетності до організованих злочинних угруповань, які проживають в Сідаде-ді-Деус, протягом двох годин була повністю перекрита швидкісна магістраль “Жовта лінія” (Linha amarela). Вона з’єднує район Барра-да-Тіжука з міжнародним аеропортом імені Антоніу Карлоса Жобіма (інша назва — Галеан). Ця автодорога перетинає відразу кілька районів північної частини Ріо-де-Жанейро, для яких характерний високий рівень злочинності.
У 2002 році на екрани кінотеатрів вийшов фільм “Місто Бога” бразильських режисерів Фернанду Мейрелліша і Каті Лунд, присвячений життю підлітків з однойменної фавели і їх взаєминам з представниками місцевого криміналу. Для зйомок в картині були набрані непрофесійні актори, деякі з них насправді були жителями Сідаде-ді-Деус. Фільм отримав безліч кінематографічних нагород і чотири номінації на премію “Оскар”. Кінокартина широко прославила дану частину бразильського мегаполісу.
Як повідомляв УНН, у Сан-Паулу в результаті пожежі у хмарочосі пропали безвісти до 45 осіб.