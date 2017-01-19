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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Долгополов уступил шестой ракетке мира Г.Монфису

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии (AUS Open), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда киевлянин уступил 6-й ракетке турнира французу Гаэлю Монфису - 3:6, 4:6, 6:1, 0:6.

Отметим, что во второй партии украинец вел 3:0, но проиграл пять геймов подряд.

Напомним, А.Долгополов проиграл на старте парных соревнований AUS Open

Как сообщал УНН, ранее А.Долгополов зачехлил ракетку в парном разряде, где вместе с Геральдом Мельцером проиграл чемпионам Ролан Гаррос - Фелисиано и Марку Лопесу.

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