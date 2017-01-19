О.Долгополов поступився шостій ракетці світу Г.Монфісу

У матчі другого раунду киянин поступився шостій ракетці турніру французу Гаелю Монфісу – 3:6, 4:6, 6:1, 0:6.

Відзначимо, що в другій партії українець вів 3:0, але програв п'ять геймів поспіль.

Нагадаємо, О.Долгополов поступився на старті парних змагань AUS Open

Як повідомляв УНН, раніше О.Долгополов зачохлив ракетку в парному розряді, де разом з Геральдом Мельцером програв чемпіонам Ролан Гаррос – Фелісіано та Марку Лопесу.