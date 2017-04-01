А.Данилюк задекларировал дом за 2 млн грн и 400 тыс. грн расходов на обучение детей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54284 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105610 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162644 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119474 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104945 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107253 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155457 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Данилюк задекларировал дом за 2 млн грн и 400 тыс. грн расходов на обучение детей

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал более 375,5 тыс. грн заработной платы, полученной в 2016 году. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В 2016 году А.Данилюк получил 375 588 грн заработной платы и 212 грн процентов от банка. При этом его жена заработала в прошлом году по основному месту работы 67186 грн зарплаты и получила 71805 грн дивидендов.

На счетах жены А.Данилюка Ольги в банках 7600 фунтов стерлингов, 1458 долларов, 3187 гривен, и на одном из счетов 1 гривна. При этом министр не указал ни одного собственного счета в финансовых учреждениях.

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Вместе с тем министр финансов отметил в электронной декларации, что его жена сохраняет наличными 130 тыс. долл. и 17 тыс. фунтов стерлингов. Третьим лицам Ольга Данилюк, согласно декларации, заняла средства на общую сумму 53 тыс. долл.

Кроме того, А.Данилюк задекларировал жилой дом площадью 290 кв м, приобретенный за более чем 2 млн грн и земельный участок 984 кв м.

Также в е-декларации министра указанный серебряные швейцарские часы 20 века.

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У его сына Владимира в собственности находится Афонская Икона Святого Николая 20 века.

Семья А.Данилюка оплатила в 2016 году обучение в Украине 202 107 грн и Великобритании 208428 грн.

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