А.Данилюк задекларировал дом за 2 млн грн и 400 тыс. грн расходов на обучение детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал более 375,5 тыс. грн заработной платы, полученной в 2016 году. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В 2016 году А.Данилюк получил 375 588 грн заработной платы и 212 грн процентов от банка. При этом его жена заработала в прошлом году по основному месту работы 67186 грн зарплаты и получила 71805 грн дивидендов.
На счетах жены А.Данилюка Ольги в банках 7600 фунтов стерлингов, 1458 долларов, 3187 гривен, и на одном из счетов 1 гривна. При этом министр не указал ни одного собственного счета в финансовых учреждениях.
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Вместе с тем министр финансов отметил в электронной декларации, что его жена сохраняет наличными 130 тыс. долл. и 17 тыс. фунтов стерлингов. Третьим лицам Ольга Данилюк, согласно декларации, заняла средства на общую сумму 53 тыс. долл.
Кроме того, А.Данилюк задекларировал жилой дом площадью 290 кв м, приобретенный за более чем 2 млн грн и земельный участок 984 кв м.
Также в е-декларации министра указанный серебряные швейцарские часы 20 века.
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У его сына Владимира в собственности находится Афонская Икона Святого Николая 20 века.
Семья А.Данилюка оплатила в 2016 году обучение в Украине 202 107 грн и Великобритании 208428 грн.