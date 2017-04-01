О.Данилюк задекларував будинок за 2 млн грн та 400 тис. грн витрат на навчання дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк задекларував більше 375,5 тис. грн заробітної плати, отриманої у 2016 році. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
У 2016 році О.Данилюк отримав 375588 грн заробітної плати і 212 грн процентів від банку. При цьому його дружина заробила минулого року за основним місцем роботи 67186 грн зарплати і отримала 71805 грн дивідендів.
На рахунках дружини О.Данилюка Ольги у банках 7600 фунтів стерлінгів, 1458 доларів, 3187 гривень, і на одному з рахунків 1 гривня. При цьому міністр не вказав жодного власного рахунку у фінансових установах.
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Разом з тим міністр фінансів зазначив у е-декларацій, що його дружина зберігає готівкою 130 тис. дол. і 17 тис. фунтів стерлінгів. Третім особам Ольга Данилюк, згідно декларації, позичила кошти на загальну суму 53 тис. дол.
Крім того, О.Данилюк задекларував житловий будинок площею 290 кв м, придбаний більше ніж за 2 млн грн і земельну ділянку 984 кв м.
Також в е-декларації міністра зазначений срібний швейцарський годинник 20 сторіччя.
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У його сина Володимира у власності перебуває Афонська Ікона Святого Миколая 20 сторіччя.
Родина О.Данилюків сплатила у 2016 році за навчання в Україні 202107 грн і у Великобританії 208428 грн.