А.Данилюк ожидает очередного транша МВФ в 1,3 млрд долл. в ноябре

"Транш в 1,3 млрд долл., четвертый по программе спасения, поступит, как и планировалось, в ноябре", - цитирует А.Данилюка издание.

Министр стремится ускорить визит миссии МВФ, запланированный на этой неделе.

"Мы получили предварительную положительную оценку со стороны МВФ по бюджету. Мы должны представить проект на рассмотрение парламента во втором чтении через две недели. Я хотел бы обсудить это с МВФ. Вот почему я хочу, чтобы они приехали как можно скорее", - отметил А.Данилюк.