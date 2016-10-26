О.Данилюк очікує чергового траншу МВФ у 1,3 млрд дол. у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство фінансів України очікує надходження чергового траншу у 1,3 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду за програмою підтримки у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Транш у 1,3 млрд дол., четвертий з програми порятунку, надійде, як і планувалося, в листопаді”, — цитує О.Данилюка видання.
Міністр прагне прискорити візит місії МВФ, запланований цього тижня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент: Україна не може і не буде жити траншами від МВФ та Світового банку
“Ми отримали попередню позитивну оцінку з боку МВФ щодо бюджету. Ми повинні представити проект на розгляд парламенту у другому читанні через два тижні. Я хотів би обговорити це з МВФ. Ось чому я хочу, щоб вони приїхали” якомога швидше, зазначив О.Данилюк.