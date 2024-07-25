Киев • УНН
Палестинское движение разбросало личинки и сверчки в зале отеля, где остановилась израильская делегация во главе с Нетаньяху. Администрация отеля уже устранила последствия инцидента, который произошел во время визита премьера в США.
Палестинское движение выпустило насекомых в отель в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром израильского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The New York Post, передает УНН.
Детали
По ее данным, речь идет о личинках и сверчках, которые были разбросаны в одном из залов отеля по столу, где стояли американские и израильские флаги. Как отмечается, палестинское движение устроило «хаос» в отеле.
При этом издание отмечает, что администрация отеля уже все устранила.
Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, ранее он выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.
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