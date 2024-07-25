Палестинское движение выпустило насекомых в отель в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром израильского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The New York Post, передает УНН.

Детали

По ее данным, речь идет о личинках и сверчках, которые были разбросаны в одном из залов отеля по столу, где стояли американские и израильские флаги. Как отмечается, палестинское движение устроило «хаос» в отеле.

При этом издание отмечает, что администрация отеля уже все устранила.

Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, ранее он выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Поліція США затримала єврейських активістів перед промовою Нетаньяху